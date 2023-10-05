***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2023 18:36
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200476
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1770
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.611,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5476
|27,5568
|% 0,10
|
|Euro
|29,1215
|29,1631
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,4798
|33,6477
|% 0,42
|
|Frank
|30,0577
|30,2388
|% 0,45
|
|Riyal
|7,3247
|7,3615
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.858
|10.991
|-11,00
|
|Yarım
|5.446
|5.512
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,53
|18,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342