***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2023 18:57
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203225
BIST
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18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1342
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1026
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.652,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 26,57
|Açılış
|: 1.652,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6985
|27,7113
|% 0,49
|
|Euro
|29,2915
|29,3281
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,7977
|33,9672
|% 0,45
|
|Frank
|30,4714
|30,6549
|% 0,94
|
|Riyal
|7,3654
|7,4023
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|21,21
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|25,58
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.170
|11.284
|277,00
|
|Yarım
|5.602
|5.659
|139,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.830
|70,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,28
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|3,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 635, 614 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, TARKM, DMRGD, FORTE, MRSHL, FMIZP, PAPIL, BFREN, SDTTR, HATSN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
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17:58
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