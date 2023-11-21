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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.11.2023 20:57
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah  Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama  ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219243


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DOBUR 84,15 25.249.499 % 10,00  
ISBTR 690.757,50 5.526.060 % 10,00  
MRSHL 1.619,00 30.098.792 % 9,99  
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Dolar 28,7382 28,7529 % 0,05  
Euro 31,4149 31,4781 % 0,03  
Sterlin 35,9193 36,0994 % 0,27  
Frank 32,3933 32,5884 % 0,18  
Riyal 7,6460 7,6843 % 0,12  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,79 23,81 % 0,66  
Platin 940,28 941,87 % 0,66  
Paladyum 1.083,93 1.088,60 % 0,66  
Brent Pet. 82,20 82,20 % 0,66  
Altın Ons 1.998,28 1.998,56 % 0,66  
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