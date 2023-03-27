***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesinin Alınması ve Bedelsiz Sermaye Artırımına Başlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 3.000.000 3.900.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 NâmaB Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 27.000.000 35.100.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 30.000.000 39.000.000,000 130,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.03.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 39.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. maddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 22.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.01.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 31.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin %130 iç kaynaklardan bedelsiz olarak yapılacak sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurul'undan onaylı İhraç Belgesi alınmış olup MKK'ya gerekli bildirim yapılmıştır. Bedelsiz Sermaye artırımı 29.03.2023 tarihinde gerçekleşecektir.Tüm ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128301BIST