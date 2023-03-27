***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2023 22:43
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesinin Alınması ve Bedelsiz Sermaye Artırımına Başlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 3.000.000 3.900.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 Nâma
B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 27.000.000 35.100.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 30.000.000 39.000.000,000 130,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.03.2023
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 39.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 31.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %130 iç kaynaklardan bedelsiz olarak yapılacak sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurul'undan onaylı İhraç Belgesi alınmış olup MKK'ya gerekli bildirim yapılmıştır. Bedelsiz Sermaye artırımı 29.03.2023 tarihinde gerçekleşecektir.
Tüm ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128301
BIST