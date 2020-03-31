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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Turgay Kılınç Finans Müdürü 22.02.2017 0 212 210 33 44 turgay.kilinc@trendgyo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KAMİL DEMİREL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
TURGAY KILINÇ Finans Müdürü Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833570


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 0,77 7.196.499 % 10,00  
KNFRT 7,26 9.877.093 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.114.845 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.844.742 % 10,00  
YAPRK 6,82 2.758.989 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1179 8,1586 % -0,31  
Frank 6,7826 6,8235 % -0,70  
Riyal 1,7414 1,7501 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.609 -13,56  
Altın Gr. 339 340 -3,59  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,08 14,12 0,05  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,01  
B. Petrol 26,43 26,43 0,01  
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