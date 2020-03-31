***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2020 16:24
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Turgay Kılınç Finans Müdürü 22.02.2017 0 212 210 33 44 turgay.kilinc@trendgyo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KAMİL DEMİREL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
TURGAY KILINÇ Finans Müdürü Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833570
BIST
17:4989.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.636,01
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:496,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:497,2244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:49339,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,59
|Açılış
|: 339,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.196.499
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.877.093
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.114.845
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.794.197
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|10.048.582
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,18
|728.624.717
|% 1,74
|
|THYAO
|9,03
|712.194.779
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|ASELS
|23,68
|501.039.569
|% 1,89
|
|PGSUS
|34,20
|435.503.361
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.077.569
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|247.263.520
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.208.917
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,87
|254.519.303
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1179
|8,1586
|% -0,31
|
|Frank
|6,7826
|6,8235
|% -0,70
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|-13,56
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|0,01
|