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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 10.75 A-B Bağımsız Üye Değil
HİSHAM YOUNIS YAHYA QAFİSHEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İYS Yapı San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1.3 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması
SALEH MABROUK O.MANGOUSH - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Erij İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.?nin Müdürler Kurulu Başkanlığı 0 - Bağımsız Üye Değil
OSAMA YAHYA O FELALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 33.75 A-B Bağımsız Üye Değil
ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.05.2019 İcrada Görevli Değil yok LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760993 Değerlendirildi Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873745


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Çeyrek 742 758 -0,93  
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