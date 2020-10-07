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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 17:13
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 8.87 A-B Bağımsız Üye Değil
HİSHAM YOUNIS YAHYA QAFİSHEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.09.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği İYS Yapı San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1.3 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
SALEH MABROUK O.MANGOUSH - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.09.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Erij İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.?nin Müdürler Kurulu Başkanlığı - Bağımsız Üye Değil
OSAMA YAHYA O FELALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 33.75 A-B Bağımsız Üye Değil
ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.11.2017 İcrada Görevli Değil Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820139 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil yok LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760993 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879252


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Altın Gr. 478 478 7,45  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,65  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,24  
B. Petrol 41,53 41,53 -1,12  
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