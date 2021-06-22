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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2021 17:27



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ufuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 05.08.2020 0 212 210 33 44 ufuk.oncirak@trendgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205740

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHSİN UÇARDAĞ Genel Müdür Vekili Mühendis İş Geliştirme Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943592


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Altın Ons 1.779 1.779 -3,70  
Altın Gr. 496 496 -6,72  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -33,00  
Tam 3.273 3.357 -31,82  
Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 -0,14  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,12  
B. Petrol 75,04 75,04 0,14  
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