***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 17:27
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ufuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 05.08.2020 0 212 210 33 44 ufuk.oncirak@trendgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205740
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHSİN UÇARDAĞ Genel Müdür Vekili Mühendis İş Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943592
BIST
17:561.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:568,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0966
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5610,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1279
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:56495,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -7,03
|Açılış
|: 495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|164.632.560
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.697.670
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|51.938.536
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.025.957.826
|% -9,89
|
|AYCES
|73,40
|3.901.832
|% -5,41
|
|IDGYO
|6,31
|1.986.856
|% -4,83
|
|MAALT
|203,60
|17.582.983
|% -4,64
|
|THYAO
|14,75
|1.600.133.371
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.025.957.826
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|836.554.423
|% 1,59
|
|HALKB
|5,26
|572.133.614
|% 5,84
|
|BERA
|14,98
|544.715.706
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,15
|513.875.633
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,19
|392.123.924
|% 1,39
|
|BOBET
|5,65
|1.025.957.826
|% -9,89
|
|HALKB
|5,26
|572.133.614
|% 5,84
|
|THYAO
|14,75
|1.600.133.371
|% 1,10
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6689
|8,6734
|% -1,10
|
|Euro
|10,3249
|10,3292
|% -1,22
|
|Sterlin
|12,0126
|12,0728
|% -1,40
|
|Frank
|9,3753
|9,4317
|% -1,47
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% -1,24
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,70
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|0,14
|