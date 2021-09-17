***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2021 10:40
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 5.29 A-B Bağımsız Üye Değil
HAŞMET ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.09.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği 1.3 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.11.2017 İcrada Görevli Değil Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964223
BIST
10:361.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
10:368,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
10:3610,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
10:36486,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,37
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TEZOL
|18,44
|9.486.274
|% 9,96
|
|GARFA
|10,25
|2.967.703
|% 9,63
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,36
|12.914.936
|% 5,83
|
|AKYHO
|2,60
|7.820.703
|% 5,26
|
|ISKPL
|7,30
|71.768.340
|% -8,86
|
|KTSKR
|65,90
|9.951.253
|% -8,60
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|NUGYO
|14,94
|13.374.934
|% -7,89
|
|IHGZT
|1,07
|31.773.612
|% -7,76
|
|GARAN
|9,48
|306.440.606
|% -0,21
|
|THYAO
|12,60
|251.673.489
|% 1,04
|
|PETKM
|6,25
|126.918.531
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,46
|116.352.210
|% -0,40
|
|YEOTK
|53,45
|109.599.267
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,46
|116.352.210
|% -0,40
|
|GARAN
|9,48
|306.440.606
|% -0,21
|
|IHGZT
|1,07
|31.773.612
|% -7,76
|
|PETKM
|6,25
|126.918.531
|% 1,30
|
|THYAO
|12,60
|251.673.489
|% 1,04
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5841
|8,5912
|% 0,77
|
|Euro
|10,1117
|10,1182
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,8106
|11,8699
|% 0,78
|
|Frank
|9,2253
|9,2809
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2818
|2,2933
|% 0,71
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,43
|
|Altın Gr.
|485
|485
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|-0,29
|
Seans Raporu
10:36
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10:47XU100
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