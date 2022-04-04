***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2022 20:55
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH AVCI Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur
TAHSİN UÇARDAĞ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İş Geliştirme Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015700
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0115
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0721
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1117
18:05911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,52
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,6950
|% 0,08
|
|Euro
|16,0905
|16,1458
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,1944
|19,2906
|% -0,02
|
|Frank
|15,7992
|15,8944
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9055
|3,9251
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,51
|
|Altın Gr.
|911
|911
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
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17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında