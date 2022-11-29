***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2022 21:04
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAEDDİN ŞENGÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur TDS Gayrimenkul Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve sahibi Hayır 5.56 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil - LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil - - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
SALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
ZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082992
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2391
18:051.048,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.048,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6426
|% 0,09
|
|Euro
|19,2315
|19,2539
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1964
|22,3077
|% 0,04
|
|Frank
|19,4609
|19,5781
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|9,52
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.007
|7.073
|37,00
|
|Yarım
|3.398
|3.458
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem