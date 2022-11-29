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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2022 21:04
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAEDDİN ŞENGÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur TDS Gayrimenkul Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve sahibi Hayır 5.56 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil - LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil - - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
SALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
ZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082992


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KSTUR 304,80 1.698.279 % 10,00  
MRGYO 4,62 110.400.516 % 10,00  
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Altın Ons 1.749 1.750 9,52  
Altın Gr. 1.049 1.049 6,54  
Cumhuriyet 6.994 7.099 5,00  
Tam 7.007 7.073 37,00  
Yarım 3.398 3.458 18,00  
Çeyrek 1.694 1.729 10,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,26 0,31  
Gümüş Gr. 12,73 12,75 0,20  
B. Petrol 84,51 84,51 0,62  
Seans Raporu 18:05
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