***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2023 15:38
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pervin Bakankuş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 31.12.2021 02122103344- 05537011151 pervin.bakankus@trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 4005
Zeliha Özenç Mali İşler Sorumlusu 03.02.2023 02122103344 zeliha.ozenc@trendgyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109413
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,4338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1084
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.133,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -21,97
|Açılış
|: 1.133,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.131,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8155
|18,8193
|% 0,10
|
|Euro
|20,4349
|20,4394
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,7091
|22,8229
|% -0,98
|
|Frank
|20,3050
|20,4274
|% -0,93
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-38,89
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|-20,57
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.742
|7.823
|-38,00
|
|Yarım
|3.782
|3.828
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.914
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,50
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,66
|