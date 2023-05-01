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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.05.2023 20:48
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gürbüz Güven Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.04.2023 02122103344- 05537011151 gurbuz.guven @trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 202716

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3000000 TRY 6900000 TRY 10 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem Görmüyor
B Hamiline 27000000 TRY 62100000 TRY 90 OY HAKKI AÇISINDAN BİR İMTİYAZ BULUNMAMAKTADIR Seçim Yapınız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144006


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 172,50 607.304 % 0,00  
GSDHO 2,66 56.856.101 % 0,00  
KLNMA 11,00 845.109 % 0,00  
MMCAS 6,00 542.012 % 0,00  
KERVN 0,84 1.058.943 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4471 19,4712 % 0,11  
Euro 21,3379 21,4011 % -0,12  
Sterlin 24,2252 24,3467 % -0,57  
Frank 21,6197 21,7500 % -0,18  
Riyal 5,1703 5,1962 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.982 -8,62  
Altın Gr. 1.238 1.238 -6,33  
Cumhuriyet 9.101 9.238 9,00  
Tam 9.173 9.340 58,00  
Yarım 4.451 4.553 15,00  
Çeyrek 2.229 2.280 1,00  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 -0,07  
Gümüş Gr. 15,60 15,61 -0,07  
B. Petrol 79,31 79,31 -1,02  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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