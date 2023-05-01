***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGürbüz Güven Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.04.2023 02122103344- 05537011151 gurbuz.guven @trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 202716Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 3000000 TRY 6900000 TRY 10 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorB Hamiline 27000000 TRY 62100000 TRY 90 OY HAKKI AÇISINDAN BİR İMTİYAZ BULUNMAMAKTADIR Seçim Yapınızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144006BIST