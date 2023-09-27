***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGürbüz Güven Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.04.2023 02122103344 gurbuz.guven @trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 202716Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALAEDDİN ŞENGÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.11.2022 İcrada Görevli Yoktur TDS Gayrimenkul Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve sahibi Evet 22.19 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 03.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1194196 Değerlendirildi Hayır -Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıGÜLŞAH YİĞİDOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.02.2023 İcrada Görevli Değil - Mevc Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Yönetici Evet 10.33 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 12.09.2023 İcrada Görevli Değil Üniversite Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1194196 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkan YardımcısıENSAR POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.09.2023 İcrada Görevli Değil Serbest Avukatlık Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197657BIST