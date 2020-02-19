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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.02.2020 18:20
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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar Tarihi: 19/02/2020
Karar Sayısı: 2
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş "Finansal Tablolar ve Dipnotlar", "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca SPK tarafından 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamında belirlenen formattaki şablonlarla hazırlanan   "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" tarafımızca incelenmiştir. Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820142


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Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,21 18,25 0,00  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,01  
B. Petrol 59,08 59,08 1,33  
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