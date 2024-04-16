***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2024 tarihinde tekrarlanacaktır ve kar dağıtım politikası hakkında tekrar karar alınacaktırKamuoyuna duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272742BIST