***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.04.2024 14:44
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2024 tarihinde tekrarlanacaktır ve kar dağıtım politikası hakkında tekrar karar alınacaktır
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272742
BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|MAGEN
|18,37
|575.293.619
|% 10,00
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|KCAER
|63,25
|1.829.454.842
|% 10,00
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|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
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|DNISI
|19,61
|78.808.977
|% 9,98
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|GSRAY
|7,62
|658.412.353
|% 9,96
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|CLEBI
|1.791,00
|429.764.332
|% -10,00
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|GRNYO
|11,61
|15.650.652
|% -10,00
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|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
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|PEKGY
|8,13
|1.105.200.266
|% -9,97
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|YAYLA
|23,14
|31.824.451
|% -9,96
|
|THYAO
|298,00
|11.575.784.161
|% -0,17
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|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
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|TUPRS
|186,10
|5.187.265.223
|% 1,69
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|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
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|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
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|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
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|ZOREN
|5,73
|1.977.398.196
|% -2,55
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|ISCTR
|12,19
|4.246.443.356
|% -4,09
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|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4877
|32,4944
|% 0,26
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|Euro
|34,5914
|34,6042
|% 0,32
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|Sterlin
|40,4083
|40,6108
|% 0,34
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|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
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|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
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|Platin
|969,17
|970,03
|% 0,66
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|Paladyum
|1.027,17
|1.029,76
|% 0,66
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|Brent Pet.
|90,13
|90,13
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.386,33
|2.386,64
|% 0,66
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