***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTBTF32116 tahvilin 3. Kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni COVID19 dan dolayı yasanan teknik sorun nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 875.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASIİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTBTF32116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.100.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYÖdeme Yapılamama Nedeni Gün içeresinde ödeme yapılacaktırSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,0346 16,18 17,19 2.142.372,6 Evet2 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 2,922 11,72 12,25 Hayır3 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 2,5305 10,15 10,544 25.09.2020 24.09.2020 25.09.20205 25.12.2020 24.12.2020 25.12.20206 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSTBTF32116 tahvilin 3. Kupon ödemesi hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832547BIST