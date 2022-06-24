***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2022 10:16
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBF62229 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
10:192.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:1917,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:1918,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:191.019,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.019,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:19
|MAKIM
|15,56
|69.277.969
|% 9,96
|
|RTALB
|14,75
|21.844.580
|% 6,19
|
|LIDFA
|14,00
|1.656.326
|% 4,95
|
|ACSEL
|52,10
|3.922.860
|% 4,83
|
|BASCM
|3,35
|41.935
|% 4,69
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|VKING
|6,10
|1.071.379
|% -3,48
|
|ETYAT
|3,07
|312.205
|% -3,15
|
|THYAO
|51,30
|506.630.829
|% 1,48
|
|ASELS
|24,28
|348.948.287
|% 4,21
|
|SASA
|44,84
|150.275.043
|% -0,13
|
|EREGL
|27,52
|140.633.988
|% -0,22
|
|SISE
|21,60
|138.797.244
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,59
|80.355.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,25
|92.957.154
|% 0,31
|
|TSKB
|2,19
|42.568.386
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,83
|87.613.604
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,90
|64.086.222
|% 0,26
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3632
|17,3688
|% 0,09
|
|Euro
|18,2852
|18,3062
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,2428
|21,3493
|% 0,25
|
|Frank
|18,0243
|18,1329
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.749
|6.855
|-7,00
|
|Yarım
|3.313
|3.353
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,01
|