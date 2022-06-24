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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 10:16
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBF62229 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
GÜNCEL HABERLER




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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 69.277.969 % 9,96  
RTALB 14,75 21.844.580 % 6,19  
LIDFA 14,00 1.656.326 % 4,95  
ACSEL 52,10 3.922.860 % 4,83  
BASCM 3,35 41.935 % 4,69  
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10:19 Alış Satış %  
Dolar 17,3632 17,3688 % 0,09  
Euro 18,2852 18,3062 % 0,15  
Sterlin 21,2428 21,3493 % 0,25  
Frank 18,0243 18,1329 % 0,40  
Riyal 4,6141 4,6372 % 0,18  
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10:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 1,61  
Altın Gr. 1.018 1.018 1,87  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.749 6.855 -7,00  
Yarım 3.313 3.353 -3,00  
Çeyrek 1.660 1.676 -2,00  
Gümüş.Ons 20,88 20,91 -0,06  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,01  
B. Petrol 110 110 0,01  
Seans Raporu 10:19
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