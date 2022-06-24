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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 10:26
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF92234
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.970.000
İhraç Fiyatı 0,94133

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 59.970.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2022 , itfa tarihi 23 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039049


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 72.625.781 % 9,96  
DERHL 8,71 18.509.517 % 6,35  
FMIZP 128,50 42.335.829 % 6,29  
ECZYT 51,00 42.070.929 % 6,25  
RTALB 14,75 40.039.043 % 6,19  
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11:48 Alış Satış %  
Dolar 17,3739 17,3748 % 0,13  
Euro 18,3111 18,3397 % 0,34  
Sterlin 21,2284 21,3349 % 0,19  
Frank 18,0115 18,1200 % 0,33  
Riyal 4,6150 4,6382 % 0,21  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,51  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,23  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.771 6.868 6,00  
Yarım 3.323 3.358 2,00  
Çeyrek 1.664 1.678 0,00  
Gümüş.Ons 20,96 21,00 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 111 111 0,53  
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