***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2022 09:47
Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 Yoktur. İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 49.999.997,37 TRY 100
TEB Holding A.Ş 2,63 TRY 0
TOPLAM 50000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015731
BIST
11:092.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,53
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:0914,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0378
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7176
En Düşük
14,6627
11:0916,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0558
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:09911,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,22
|Açılış
|: 911,33
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ULUSE
|150,70
|14.159.957
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.003.102
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|OSMEN
|26,80
|8.322.760
|% 9,84
|
|IDEAS
|22,84
|18.381.033
|% 8,56
|
|DAPGM
|21,76
|45.694.022
|% -3,55
|
|KGYO
|6,09
|2.429.518
|% -3,33
|
|ERSU
|5,41
|7.445.038
|% -3,22
|
|ENSRI
|16,24
|21.659.885
|% -3,16
|
|ULKER
|16,61
|73.614.069
|% -2,92
|
|THYAO
|34,36
|1.363.597.449
|% 2,69
|
|GARAN
|12,58
|1.263.659.416
|% -0,40
|
|ASELS
|25,66
|916.087.339
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,77
|806.461.540
|% 0,65
|
|SISE
|16,36
|625.234.416
|% 0,55
|
|ODAS
|1,90
|322.016.602
|% 6,74
|
|YKBNK
|4,24
|605.496.910
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|806.461.540
|% 0,65
|
|GARAN
|12,58
|1.263.659.416
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,54
|231.497.952
|% 1,20
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7123
|14,7164
|% 0,26
|
|Euro
|16,1607
|16,1709
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2583
|19,3548
|% 0,29
|
|Frank
|15,8286
|15,9239
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9103
|3,9299
|% 0,20
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-5,72
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,33
|