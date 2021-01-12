***TEBNK* *EKTVK* *AKDFA* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***TEBNK******EKTVK******AKDFA******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, EKTVK, QNBFL, TEBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN12114 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/01/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR12127 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/01/2021 Taksitli İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901599BIST