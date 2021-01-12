***TEBNK* *EKTVK* *AKDFA* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
12.01.2021 17:38
***TEBNK******EKTVK******AKDFA******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, EKTVK, QNBFL, TEBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN12114 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS12138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR12127 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 İtfa
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/01/2021 Taksitli İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 12/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901599
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 9,1100
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|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,80
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,81
|Açılış
|: 444,80
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|Önceki Kapanış
|: 443,99
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449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4707
|7,4794
|% -0,06
|
|Euro
|9,0890
|9,0997
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2303
|% 0,89
|
|Frank
|8,3974
|8,4480
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-0,09
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,79
|