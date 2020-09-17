***TEBNK* *KALES* *CIMSA* *ODEA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
17.09.2020 16:37
***TEBNK******KALES******CIMSA******ODEA******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CIMSA, EXIMB, KALES, ODEA, TEBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875459
BIST
17:111.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.109
En Düşük
1.100
17:117,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:118,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:11472,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 472,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PEGYO
|1,65
|77.888.013
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.353.832
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|37.583.128
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.443.141
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|737.592.691
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.644.513
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|464.666.629
|% -0,23
|
|SISE
|6,43
|378.694.425
|% 0,63
|
|GARAN
|6,70
|362.240.046
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,14
|737.592.691
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,58
|289.504.421
|% 4,64
|
|IHLAS
|1,07
|172.330.592
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|286.867.293
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,79
|224.348.678
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5527
|7,5563
|% 0,69
|
|Euro
|8,9218
|8,9290
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7313
|9,7801
|% 0,26
|
|Frank
|8,2762
|8,3260
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0092
|2,0192
|% 0,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-14,93
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,50
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,25
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,75
|42,75
|0,53
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:26IHGZT
Yüzde 5.13 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 682, 908 adet işlem
-
17:25ARTI
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 015 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 9, 776.00 milyon TL de
-
17:24ALGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 16.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 135, 901 adet işlem
-
17:23HURGZ
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 798, 951 adet işlem