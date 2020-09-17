***TEBNK* *KALES* *CIMSA* *ODEA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***TEBNK******KALES******CIMSA******ODEA******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CIMSA, EXIMB, KALES, ODEA, TEBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875459BIST