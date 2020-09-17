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***TEBNK* *KALES* *CIMSA* *ODEA* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

17.09.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******KALES******CIMSA******ODEA******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CIMSA, EXIMB, KALES, ODEA, TEBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875459


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PEGYO 1,65 77.888.013 % 10,00  
FMIZP 111,10 72.353.832 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
CMBTN 112,30 37.583.128 % 9,99  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
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Frank 8,2762 8,3260 % 0,67  
Riyal 2,0092 2,0192 % 0,68  
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Altın Gr. 472 472 -0,82  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -4,00  
Tam 3.119 3.196 -0,50  
Yarım 1.507 1.546 -0,25  
Çeyrek 756 773 -0,12  
Gümüş.Ons 26,89 26,92 -0,26  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,07  
B. Petrol 42,75 42,75 0,53  
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