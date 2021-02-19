***TEBNK* *OSMEN* *AKTIF* *QNBFB* *DNFIN* *OPET* *YKBNK* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
19.02.2021 17:12
***TEBNK******OSMEN******AKTIF******QNBFB******DNFIN******OPET******YKBNK******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, DNFIN, OPET, OSMEN, QNBFB, TEBNK, TRKSH, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32129 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2021 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK22114 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32115 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22130 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22121 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42137 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42145 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911084
BIST