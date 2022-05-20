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***TEBNK* *QNBFB* *INGBN* *DNFIN* *ISFIN* *YKBNK* *SKYMD* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.05.2022 17:34
***TEBNK* *QNBFB* *INGBN* *DNFIN* *ISFIN* *YKBNK* *SKYMD* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***TEBNK******QNBFB******INGBN******DNFIN******ISFIN******YKBNK******SKYMD******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFB, TEBNK, DNFIN, AKBNK, ISFIN, INGBN, YKBNK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK82235 682.080.000 20.05.2022 12.08.2022 24.05.2022
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK72228 1.396.760.775 20.05.2022 22.07.2022 24.05.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK82223 200.000.000 18.05.2022 12.08.2022 24.05.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK82232 820.950.000 20.05.2022 09.08.2022 24.05.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN82241 200.000.000 20.05.2022 19.08.2022 24.05.2022
- ING Bank A.Ş. INGBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINGB82211 220.000.000 20.05.2022 19.08.2022 24.05.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82240 422.040.000 20.05.2022 12.08.2022 24.05.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82228 13.256.000 20.05.2022 05.08.2022 24.05.2022


İlgili Şirketler [QNBFB, TEBNK, DNFIN, AKBNK, ISFIN, INGBN, YKBNK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031520


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Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,67 21,71 -0,24  
Gümüş Gr. 11,09 11,10 -0,10  
B. Petrol 112 112 -0,26  
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