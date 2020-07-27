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***TEBNK* *SKBNK* *DGHOL* *ISGYO* *AKSFA* *TCRYT* *KTKVK* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

27.07.2020 17:26
GÜNCEL HABERLER


.Ş. ERGLI TRFERTTA2018 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72026 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 27/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862093


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8390 8,8833 % 1,18  
Frank 7,4543 7,4992 % 0,62  
Riyal 1,8311 1,8402 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 37,26  
Altın Gr. 429 429 10,42  
Cumhuriyet 2.804 2.833 109,10  
Tam 2.889 2.913 118,40  
Yarım 1.402 1.422 54,80  
Çeyrek 703 712 27,40  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 1,62  
Gümüş Gr. 5,39 5,40 0,38  
B. Petrol 43,92 43,92 0,14  
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