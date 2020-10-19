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***TEBNK* *SKBNK* *TCRYT* *YKBNK* *ODEA* *MPARK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

19.10.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******SKBNK******TCRYT******YKBNK******ODEA******MPARK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, MPARK, ODEA, SKBNK, TCRYT, TEBNK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT12114 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTA2018 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2019 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882413


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AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
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Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,56 24,60 0,43  
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