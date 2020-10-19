***TEBNK* *SKBNK* *TCRYT* *YKBNK* *ODEA* *MPARK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***TEBNK******SKBNK******TCRYT******YKBNK******ODEA******MPARK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ERGLI, MPARK, ODEA, SKBNK, TCRYT, TEBNK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT12114 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTA2018 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2019 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 19/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882413BIST