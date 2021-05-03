***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.05.2021 12:38
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın Bankamızı muhatap 30.04.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-5828 sayılı yazısında uygun görülerek onaylandığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/703 sayılı toplantısında onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934063
BIST
14:061.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:068,3061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:0610,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:06474,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,54
|Açılış
|: 474,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:06
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.819.876
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.070.062
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.682.531
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.707.191
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.196.142
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.954.998
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|649.149.934
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,35
|396.860.950
|% 2,65
|
|EREGL
|18,92
|371.084.910
|% -0,63
|
|KOZAL
|112,90
|370.758.012
|% -0,09
|
|SISE
|7,69
|358.856.031
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,11
|194.644.531
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|123.746.918
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,91
|284.792.840
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,35
|396.860.950
|% 2,65
|
|THYAO
|12,66
|649.149.934
|% 3,52
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3021
|8,3061
|% 0,38
|
|Euro
|10,0095
|10,0179
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4676
|11,5251
|% 0,59
|
|Frank
|9,0469
|9,1014
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2038
|2,2149
|% 0,18
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,08
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,08
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,14
|