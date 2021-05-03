***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın Bankamızı muhatap 30.04.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-5828 sayılı yazısında uygun görülerek onaylandığı belirtilmiştir.Bu kapsamda SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/703 sayılı toplantısında onaylanan Özet ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934063BIST