***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
03.05.2021 12:37
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın Bankamızı muhatap 30.04.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-5828 sayılı yazısında uygun görülerek onaylandığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/703 sayılı toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934062
BIST
13:521.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:528,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:5210,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:52475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,34
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:52
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.819.340
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.046.832
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.660.604
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.297.716
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.537.900
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.090.476
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.923.532
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,68
|640.321.372
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,33
|379.598.359
|% 2,37
|
|KOZAL
|113,10
|356.717.445
|% 0,09
|
|SISE
|7,69
|356.484.295
|% 2,40
|
|EREGL
|18,94
|347.259.926
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,12
|182.891.085
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|111.339.420
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,89
|265.613.655
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,33
|379.598.359
|% 2,37
|
|THYAO
|12,68
|640.321.372
|% 3,68
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2852
|8,2905
|% 0,19
|
|Euro
|9,9824
|10,0120
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,4504
|11,5078
|% 0,44
|
|Frank
|9,0414
|9,0958
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2014
|2,2124
|% 0,07
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,08
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,08
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,14
|