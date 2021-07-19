***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrhan Hatipoğlu 19.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951579BIST