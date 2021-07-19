***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2021 09:24
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Orhan Hatipoğlu 19.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951579
BIST
12:101.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:108,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:1010,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:10498,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,16
|Açılış
|: 498,54
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EDATA
|9,82
|15.141.841
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.651.651
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.330.847
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,43
|49.813.544
|% 9,93
|
|AKENR
|1,55
|19.024.146
|% 9,93
|
|OZBAL
|13,42
|13.700.097
|% -5,16
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|SRVGY
|74,00
|4.477.012
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,90
|10.098.087
|% -3,33
|
|DOGUB
|6,17
|3.748.919
|% -3,14
|
|SASA
|30,10
|354.789.006
|% -0,73
|
|THYAO
|12,80
|183.363.391
|% -2,14
|
|GARAN
|8,27
|172.070.556
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,22
|122.149.634
|% -2,17
|
|KARYE
|9,65
|116.078.321
|% 9,66
|
|PEKGY
|1,02
|59.065.937
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,05
|46.138.481
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,25
|82.949.134
|% -2,17
|
|EKGYO
|1,79
|44.734.073
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|172.070.556
|% -0,96
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5878
|8,5907
|% 0,86
|
|Euro
|10,1094
|10,1199
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7542
|11,8132
|% 0,55
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2855
|2,2969
|% 0,95
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,36
|
|Altın Gr.
|499
|500
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-2,03
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 42 kaybederek (% -1.25 ) 1, 452
-
12:23XU100
Endeks 1, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 2, 903.00 milyon TL de
-
12:18XU100
Endeks 1, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 2, 822.00 milyon TL de
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, KRDMD
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, EKGYO