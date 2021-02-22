***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 300Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,78900Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59950Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK42114Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.182.279Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,789 2.100.178,18 Evet2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 0,789 2.100.178,18 Evet3 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,789 2.100.178,18 Evet4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,789 2.100.178,18 Evet5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,789 2.100.178,18 Evet6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 0,789 2.100.178,18 Evet7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,789 2.100.178,18 Evet8 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 0,789 2.100.178,18 Evet9 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,789 2.100.178,1810 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 0,789 2.100.178,18Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 266.182.279* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 266.182.279 TL nominal değerli, 300 gün vadeli, TRFTEBK42114 ISIN kodlu bononun 8. kupon ödemesi 22 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911342BIST