***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTEB Faktoring A.Ş. Faktoring Şirketi 30.000.000,00 43.417.497,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 28.793.895,00 70.511.100,00 TRY 96,62 Bağlı OrtaklıkTEB Portföy Yönetimi A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 4.401.917,00 2.057.544,00 TRY 25,60 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833188BIST