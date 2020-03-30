***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2020 12:00
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TEB Faktoring A.Ş. Faktoring Şirketi 30.000.000,00 43.417.497,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 28.793.895,00 70.511.100,00 TRY 96,62 Bağlı Ortaklık
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 4.401.917,00 2.057.544,00 TRY 25,60 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833188
BIST
14:5388.049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -76,43
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:536,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1199
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5706
En Düşük
6,4403
14:537,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0727
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
14:53341,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,70
|Açılış
|: 341,76
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|10.983.715
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.276.222
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.633
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.694.386
|% 9,95
|
|MAALT
|54,40
|2.495.492
|% 9,94
|
|CLEBI
|55,15
|10.137.431
|% -8,01
|
|ECZYT
|10,53
|38.748.467
|% -6,81
|
|DEVA
|10,57
|69.576.699
|% -5,37
|
|KLMSN
|11,78
|4.064.897
|% -4,77
|
|EMNIS
|2,08
|59.184
|% -4,59
|
|THYAO
|8,66
|477.858.622
|% -2,26
|
|ASELS
|23,42
|383.464.382
|% 1,30
|
|GARAN
|7,99
|289.948.475
|% 1,40
|
|SASA
|7,83
|263.680.502
|% 7,85
|
|ECILC
|4,94
|242.990.850
|% -2,76
|
|IHLAS
|0,48
|48.966.321
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|160.052.492
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|180.825.951
|% 5,02
|
|THYAO
|8,66
|477.858.622
|% -2,26
|
|YKBNK
|1,89
|89.303.019
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1244
|8,1651
|% 1,53
|
|Frank
|6,8231
|6,8642
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7390
|1,7478
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-6,11
|
|Altın Gr.
|341
|341
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-1,61
|
Seans Raporu
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15:07
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