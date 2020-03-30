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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2020 12:00
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TEB Faktoring A.Ş. Faktoring Şirketi 30.000.000,00 43.417.497,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 28.793.895,00 70.511.100,00 TRY 96,62 Bağlı Ortaklık
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Diğer Mali Bağlı Ort. 4.401.917,00 2.057.544,00 TRY 25,60 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833188


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 6,60 10.983.715 % 10,00  
TIRE 5,72 27.276.222 % 10,00  
AYCES 10,60 1.726.633 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.694.386 % 9,95  
MAALT 54,40 2.495.492 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1244 8,1651 % 1,53  
Frank 6,8231 6,8642 % 0,97  
Riyal 1,7390 1,7478 % 1,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -6,11  
Altın Gr. 341 341 3,33  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,02 14,08 -0,39  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,34 26,34 -1,61  
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