***TEKTU* *AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.07.2023 18:37
***TEKTU******AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AZTEK, TEKTU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AZTEK.E ve TEKTU.E payları 26/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175138
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0384
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.700,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9025
|26,9082
|% -0,12
|
|Euro
|29,7339
|29,7642
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,5577
|34,7310
|% 0,19
|
|Frank
|31,0282
|31,2151
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1572
|7,1930
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,77
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.076
|11.191
|37,00
|
|Yarım
|5.529
|5.621
|18,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem