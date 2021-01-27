***TEKTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TEKTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TEKTU]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Selin AKAR (43857357) isimli yatırımcının Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payı piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905062BIST