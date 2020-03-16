***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:01
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829050
BIST
11:0091.577
En Yüksek
|Değişim
|: -4,21%
|| -4.028,03
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:006,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
11:007,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0872
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1238
En Düşük
6,9931
11:00313,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,91
|Açılış
|: 313,45
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|2.341.606
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|CLEBI
|72,50
|2.324.994
|% 6,30
|
|MTRYO
|4,90
|11.710
|% 5,15
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|24,04
|173.365.087
|% -5,58
|
|THYAO
|8,73
|137.547.073
|% -4,49
|
|GARAN
|8,53
|106.961.058
|% -5,33
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|51.260.308
|% -3,62
|
|ODAS
|1,31
|40.635.059
|% -5,07
|
|IHLGM
|0,91
|27.663.818
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,13
|51.260.308
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,98
|38.887.460
|% -3,88
|
|GSRAY
|1,87
|35.347.217
|% -8,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8123
|7,8515
|% 0,83
|
|Frank
|6,7037
|6,7441
|% 1,17
|
|Riyal
|1,6889
|1,6974
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|2,03
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,20
|32,20
|-1,65
|