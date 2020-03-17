***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:04
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829636
BIST
11:0487.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -679,50
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
11:046,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
11:047,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:04306,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -6,46
|Açılış
|: 306,97
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.978.884
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|CRFSA
|4,86
|1.817.856
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|189.710
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|67.355
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|ASELS
|22,56
|211.715.206
|% -1,57
|
|THYAO
|8,02
|193.250.954
|% -2,55
|
|GARAN
|8,32
|122.899.969
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,05
|48.886.178
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,11
|48.575.805
|% 2,35
|
|IHLGM
|0,80
|25.219.787
|% -6,98
|
|TSKB
|0,90
|26.194.322
|% 2,27
|
|THYAO
|8,02
|193.250.954
|% -2,55
|
|YKBNK
|2,05
|48.886.178
|% 0,99
|
|KARSN
|1,26
|29.029.658
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8351
|7,8744
|% -0,45
|
|Frank
|6,7408
|6,7814
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7100
|1,7185
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,80
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,05
|31,05
|1,00
|