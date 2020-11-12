***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:56
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888138
BIST
15:571.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:577,7365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:579,1318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0570
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:57464,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,94
|Açılış
|: 464,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:57
|BFREN
|1.145,80
|43.449.399
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.561.585
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.450.413
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.144.225
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|123.949.024
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,74
|7.813.138.042
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,82
|2.729.480.331
|% 0,71
|
|KRDMD
|4,13
|2.695.176.227
|% 4,29
|
|THYAO
|11,90
|2.380.371.135
|% 1,02
|
|AKBNK
|6,29
|1.906.875.107
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,82
|2.729.480.331
|% 0,71
|
|GARAN
|8,74
|7.813.138.042
|% 2,82
|
|KRDMD
|4,13
|2.695.176.227
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,91
|631.865.643
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,29
|1.906.875.107
|% 1,13
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7308
|7,7365
|% -0,74
|
|Euro
|9,1208
|9,1318
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1041
|10,1548
|% -1,58
|
|Frank
|8,3919
|8,4424
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0513
|2,0616
|% -0,97
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|