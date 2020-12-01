***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:16
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890691
BIST
10:171.307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 22,95
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.307
En Düşük
1.301
10:177,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:179,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3747
En Düşük
9,3064
10:17449,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,88
|Açılış
|: 449,90
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
449,99
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:17
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|31.486.252
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.459.215
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|EUKYO
|3,99
|2.527.944
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|RAYSG
|22,80
|873.387
|% -5,79
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|EKGYO
|2,20
|223.965.911
|% 1,85
|
|GARAN
|8,95
|220.327.900
|% 2,29
|
|KRDMD
|4,97
|138.338.795
|% 1,43
|
|PETKM
|4,29
|116.415.325
|% 2,39
|
|SISE
|6,85
|94.856.663
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,20
|223.965.911
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,47
|43.269.651
|% 1,38
|
|KRDMD
|4,97
|138.338.795
|% 1,43
|
|PETKM
|4,29
|116.415.325
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,93
|76.719.062
|% 2,45
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8260
|7,8312
|% 0,07
|
|Euro
|9,3687
|9,3747
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,4416
|10,4939
|% 0,40
|
|Frank
|8,5943
|8,6460
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0800
|2,0904
|% -0,02
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,21
|
|Altın Gr.
|450
|450
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,54
|47,54
|-0,34
|