***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:13
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904833
BIST
16:501.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -42,72
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:507,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:508,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:50438,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,02
|Açılış
|: 438,13
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KONTR
|48,46
|221.359.970
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|65.872.539
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.725.696
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.915.399
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|GARAN
|9,25
|1.406.643.852
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,76
|1.123.593.880
|% -2,03
|
|KOZAL
|115,80
|1.005.154.614
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|TSKB
|1,85
|712.485.474
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|448.333.082
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|353.227.414
|% -5,92
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3956
|7,4007
|% 0,77
|
|Euro
|8,9592
|8,9649
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1516
|% 0,42
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9677
|1,9775
|% 0,81
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-7,09
|
|Altın Gr.
|438
|439
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.888
|2.963
|-7,93
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-3,84
|
|Çeyrek
|700
|717
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,08
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 24 kaybederek (% -2.53 ) 1, 318
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, GLRYH, BTCIM, SEKUR, KONTR, RTALB, COSMO, EUYO, MAALT, TACTR
-
17:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, KAPLM, UZERB, MERIT, SNKRN, SONME, AVHOL
-
17:01
OZRDN, COSMO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
BRYAT, KORDS, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında