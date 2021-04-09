***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:57
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926215
BIST
17:131.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -24,44
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:138,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:139,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:13457,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,81
|Açılış
|: 457,44
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TUREX
|14,52
|333.437
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|626.830
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.064.120
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.278.544
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.300.713
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.245.018
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.066.352
|% -9,81
|
|EREGL
|16,17
|1.133.631.633
|% 2,08
|
|BJKAS
|11,17
|938.117.486
|% 9,83
|
|GARAN
|6,66
|903.249.013
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,19
|868.597.187
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,40
|655.996.450
|% -2,20
|
|EKGYO
|1,88
|459.641.390
|% -2,59
|
|TSKB
|1,36
|300.971.136
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,15
|600.332.327
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,11
|318.699.770
|% -3,21
|
|GARAN
|6,66
|903.249.013
|% -1,48
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1664
|8,1749
|% 0,52
|
|Euro
|9,7197
|9,7283
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1919
|11,2481
|% 0,46
|
|Frank
|8,7908
|8,8438
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 0,47
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-14,41
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-20,57
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-9,94
|
|Çeyrek
|729
|747
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,30
|