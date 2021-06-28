***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 12:58
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944439
BIST
12:581.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:588,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:5810,4387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
12:58498,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,22
|Açılış
|: 498,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TKURU
|246,40
|5.657.670
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.404.988
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.270.113
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.680.690
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.570.011
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.571.536
|% -9,91
|
|METUR
|6,22
|50.220.735
|% -8,26
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|CMBTN
|226,30
|17.417.196
|% -5,83
|
|GARAN
|8,27
|555.410.166
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,97
|488.083.807
|% -3,90
|
|THYAO
|14,08
|414.872.203
|% -1,40
|
|SASA
|29,72
|339.714.238
|% 1,36
|
|KRDMD
|6,76
|224.948.792
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|488.083.807
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,21
|151.977.050
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|555.410.166
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,40
|219.160.306
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,76
|224.948.792
|% -0,73
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7357
|8,7380
|% -0,30
|
|Euro
|10,4336
|10,4387
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1168
|12,1776
|% -0,13
|
|Frank
|9,4717
|9,5288
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3217
|2,3334
|% -0,35
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,02
|