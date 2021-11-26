***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 16:24
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979830
BIST
16:351.773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -46,01
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3512,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3240
|Açılış
|: 12,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3513,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,4537
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:35712,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 22,36
|Açılış
|: 712,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ARMDA
|63,25
|4.319.325
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.788.202
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.363.552
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.716.480
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.282.172
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|622.883.757
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.756.820
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|382.043.181
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|SASA
|39,30
|1.505.136.270
|% 0,41
|
|GARAN
|11,48
|1.390.772.133
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.144.818.770
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,18
|1.113.236.058
|% -4,50
|
|YKBNK
|3,18
|1.113.236.058
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,19
|699.633.999
|% -0,90
|
|HALKB
|5,00
|1.144.818.770
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.836.904
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2816
|12,3203
|% 2,67
|
|Euro
|13,8697
|13,9181
|% 3,35
|
|Sterlin
|16,4567
|16,5392
|% 3,24
|
|Frank
|13,3103
|13,3905
|% 4,23
|
|Riyal
|3,2875
|3,3040
|% 3,09
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,43
|
|Altın Gr.
|709
|709
|18,63
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.646
|4.768
|119,68
|
|Yarım
|2.245
|2.306
|57,90
|
|Çeyrek
|1.126
|1.153
|28,94
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-4,41
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
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16:43CLEBI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 170.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 724 adet işlem
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 68 kaybederek (% -3.33 ) 1, 906
-
16:42XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 26, 205.00 milyon TL de
-
16:40GLYHO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 000, 459 adet işlem
-
16:39TAVHL
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 993 adet işlem