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***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

15.12.2021 11:48
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983320


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7867 14,7983 % -0,04  
Euro 16,6986 16,7523 % 0,20  
Sterlin 19,5541 19,6522 % 3,04  
Frank 15,9293 16,0253 % 2,71  
Riyal 3,9294 3,9491 % 2,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -0,51  
Altın Gr. 845 845 25,70  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,03 22,06 -0,03  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 -0,02  
B. Petrol 74,39 74,39 0,07  
Seans Raporu 18:05
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