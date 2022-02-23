***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 10:21
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/10
11:422.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:4213,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0055
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:4215,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0329
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:42841,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,86
|Açılış
|: 841,78
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:42
|HUNER
|2,42
|8.078.282
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|115.135.076
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,03
|16.211.448
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,66
|1.825.061.719
|% 7,96
|
|KRDMD
|12,08
|1.485.179.691
|% 4,50
|
|THYAO
|28,90
|826.521.123
|% 0,07
|
|SISE
|13,10
|261.490.477
|% 1,00
|
|PETKM
|8,18
|254.355.667
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|204.064.510
|% 4,41
|
|KRDMD
|12,08
|1.485.179.691
|% 4,50
|
|EREGL
|30,66
|1.825.061.719
|% 7,96
|
|YKBNK
|3,99
|223.027.762
|% 0,00
|
|KARSN
|4,20
|207.633.451
|% 1,45
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7949
|13,8080
|% 0,04
|
|Euro
|15,6619
|15,6765
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7527
|18,8468
|% 0,31
|
|Frank
|14,9348
|15,0248
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6699
|3,6883
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,42
|
|Altın Gr.
|842
|843
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-0,01
|