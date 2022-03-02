***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 10:06
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006397
BIST
09:551.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.974
En Düşük
1.974
09:5514,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1555
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
09:5515,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1620
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
09:55874,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,51
|Açılış
|: 874,66
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler09:55
|HLGYO
|2,09
|19.372.445
|% 21,04
|
|MERIT
|32,22
|14.815.075
|% 9,97
|
|YUNSA
|13,06
|5.229.767
|% 4,82
|
|KONKA
|10,48
|2.014.612
|% 3,97
|
|EMNIS
|23,22
|406.306
|% 3,94
|
|ATSYH
|14,70
|2.325.486
|% -7,95
|
|DIRIT
|3,59
|568.980
|% -6,75
|
|DAGHL
|13,91
|2.975.575
|% -6,64
|
|PKENT
|352,00
|15.242.497
|% -6,58
|
|KARYE
|16,40
|404.752
|% -5,09
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|ASELS
|23,70
|2.182.570.583
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,00
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|HUNER
|2,79
|520.240.001
|% -0,71
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0427
|14,0511
|% 1,12
|
|Euro
|15,5925
|15,6688
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,5906
|18,6838
|% 0,73
|
|Frank
|15,1980
|15,2896
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7283
|3,7470
|% 1,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-6,33
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,59
|