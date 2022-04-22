***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 17:33
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023088
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0491
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0247
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59916,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,60
|Açılış
|: 916,95
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 7,22
|
|PGSUS
|135,20
|772.214.459
|% 4,81
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|INVEO
|32,00
|101.582.450
|% -6,98
|
|MERCN
|13,23
|21.200.499
|% -6,17
|
|LIDER
|19,30
|448.229.164
|% 7,22
|
|BASGZ
|17,72
|353.668.377
|% -1,50
|
|SMRTG
|17,89
|291.804.097
|% 3,89
|
|BMSCH
|8,22
|220.577.589
|% 2,37
|
|GENIL
|18,90
|196.710.398
|% -1,77
|
|CONSE
|4,28
|191.463.055
|% -2,28
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% -0,63
|
|MOBTL
|1,73
|71.746.583
|% -2,81
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,22
|220.577.589
|% 2,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7431
|14,7561
|% 0,36
|
|Euro
|15,9171
|15,9328
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,8806
|18,9753
|% -1,14
|
|Frank
|15,3164
|15,4087
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,71
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,64
|
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