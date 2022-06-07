***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2022 16:14
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035355
BIST
17:482.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,41
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:4816,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1716
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:4817,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2581
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9996
En Düşük
17,7366
17:48996,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,82
|Açılış
|: 996,58
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:46
|MARTI
|1,38
|74.091.699
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.685.041
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.234.077
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.176.419
|% 9,74
|
|TOASO
|73,60
|1.614.101.558
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,91
|50.285.860
|% -4,56
|
|KNFRT
|7,62
|43.068.950
|% -4,15
|
|DOKTA
|25,24
|2.344.437
|% -3,88
|
|THYAO
|48,60
|6.312.629.895
|% 1,55
|
|SISE
|23,02
|2.860.567.223
|% 5,21
|
|SASA
|44,06
|2.644.730.353
|% -0,50
|
|SAHOL
|21,26
|1.947.546.506
|% 1,53
|
|GARAN
|15,73
|1.704.005.298
|% -2,54
|
|ODAS
|3,03
|1.106.725.371
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,86
|825.804.413
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,25
|1.035.083.703
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,92
|1.175.521.425
|% -1,20
|
|KARSN
|7,31
|1.442.369.962
|% 0,83
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7365
|16,7516
|% 1,08
|
|Euro
|17,9563
|18,0050
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,9689
|21,0740
|% 1,36
|
|Frank
|17,1508
|17,2541
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4497
|4,4721
|% 1,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,08
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,24
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,40
|
Seans Raporu
17:46
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940