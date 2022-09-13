***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 17:41
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062831
BIST
17:343.539
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -110,28
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:3418,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:3418,2912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1575
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:341.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|97.565.753
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.833.869
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|54.240.973
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.147.263
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|350.939.974
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|188.583.899
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.833.243
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,07
|13.736.390.352
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,04
|12.758.324.415
|% -6,71
|
|ISCTR
|11,50
|10.760.991.591
|% -8,37
|
|THYAO
|73,35
|10.168.493.766
|% -2,13
|
|ASELS
|32,14
|7.883.967.637
|% -0,31
|
|YKBNK
|9,04
|12.758.324.415
|% -6,71
|
|EKGYO
|4,82
|5.845.804.321
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,50
|10.760.991.591
|% -8,37
|
|AKBNK
|17,07
|13.736.390.352
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,48
|6.678.824.017
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2409
|18,2645
|% 0,27
|
|Euro
|18,2825
|18,2898
|% -0,86
|
|Sterlin
|21,0282
|21,1337
|% -0,96
|
|Frank
|18,9332
|19,0472
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,10
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-9,42
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.759
|6.825
|-31,00
|
|Yarım
|3.293
|3.337
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-0,40
|