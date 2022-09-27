***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:55
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065428
BIST
12:543.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 42,73
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:5418,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:5417,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0629
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:54970,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,08
|Açılış
|: 970,08
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:54
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.524.232
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.271.588
|% 9,95
|
|KONTR
|57,55
|289.614.414
|% 8,89
|
|GRNYO
|4,98
|8.521.955
|% 7,79
|
|ISGYO
|8,19
|8.175.610
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|899.332
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.771.261
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,95
|637.119.434
|% -7,06
|
|SKBNK
|2,12
|811.405.365
|% -7,02
|
|THYAO
|71,10
|2.240.682.952
|% 2,45
|
|TSKB
|2,50
|1.925.564.627
|% -4,58
|
|SASA
|68,15
|1.849.446.672
|% 2,71
|
|YKBNK
|7,27
|1.497.140.696
|% 4,91
|
|GARAN
|19,54
|1.219.920.187
|% 1,40
|
|TSKB
|2,50
|1.925.564.627
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,12
|811.405.365
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,02
|877.562.632
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,27
|1.497.140.696
|% 4,91
|
|ZOREN
|3,95
|637.119.434
|% -7,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4734
|18,4840
|% 0,05
|
|Euro
|17,7808
|17,7971
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,8914
|19,9912
|% 1,16
|
|Frank
|18,6104
|18,7226
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8985
|4,9231
|% 0,12
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,87
|
|Altın Gr.
|970
|971
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-51,00
|
|Tam
|6.593
|6.672
|-7,00
|
|Yarım
|3.208
|3.262
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.629
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,14
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|1,18
|