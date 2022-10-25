***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:21
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073954
BIST
16:403.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,25
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:4018,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:4018,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2081
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5398
En Düşük
18,2850
16:40990,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,77
|Açılış
|: 990,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
991,33
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SILVR
|28,60
|27.591.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.248.332
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.355.341
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.024.097
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.417.962
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|46.677.526
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|235.037.061
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.466.302
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.275.963.002
|% 1,41
|
|SISE
|33,68
|3.602.283.570
|% 3,76
|
|AKBNK
|15,52
|2.884.017.903
|% 0,39
|
|SASA
|103,30
|2.727.404.513
|% 3,30
|
|YKBNK
|9,55
|2.511.309.984
|% 1,92
|
|TSKB
|3,16
|1.594.941.542
|% 8,97
|
|SKBNK
|2,12
|1.073.227.684
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,55
|2.175.794.743
|% -1,73
|
|YKBNK
|9,55
|2.511.309.984
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,91
|2.510.749.874
|% 2,59
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5861
|18,6056
|% 0,12
|
|Euro
|18,5257
|18,5398
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,2052
|21,3115
|% 1,38
|
|Frank
|18,5634
|18,6753
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% -0,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|8,89
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-8,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|-6,00
|
|Yarım
|3.250
|3.303
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,15
|