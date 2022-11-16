***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:08
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080312
BIST
15:104.713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 56,22
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:1018,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:1019,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1359
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:101.067,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.067,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BURVA
|44,44
|29.104.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.592.178
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.723.978
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|158.390.118
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.299.392
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.475.564
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.803.380
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|THYAO
|105,90
|5.987.133.180
|% -2,84
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,20
|4.653.851.242
|% 6,24
|
|EREGL
|37,54
|4.235.706.241
|% -0,16
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,43
|1.121.397.922
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.395.178.631
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.230.629.577
|% 1,62
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6123
|18,6156
|% 0,08
|
|Euro
|19,3981
|19,4054
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,0847
|22,1955
|% 0,39
|
|Frank
|19,7404
|19,8593
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,06
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.087
|7.198
|3,00
|
|Yarım
|3.442
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,26
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,11
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23INVES
Yüzde 7.49 oranında artışla 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 884 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 82 artarak (% 1.85 ) 5, 161
-
15:22XU100
Endeks 4, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 92, 905.00 milyon TL de
-
15:22KLSYN
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 897, 447 adet işlem
-
15:21OBASE
Yüzde 6.32 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 986 adet işlem